اليوم السابع
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الزراعة: ارتفاع صادرات الموالح إلى 960 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:48 م
الزراعة: ارتفاع صادرات الموالح إلى 960 ألف طن لجميع الأسواق العالمية البرتقال
كتب عز النوبى

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أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الموالح لـ 960 ألف طن، وزيادة تدفق صادرات الموالح إلى جميع الأسواق العالمية، وخاصة الصين وجارى الشحن والتصدير، طبقا للشروط الحجرية والتى تتفق مع الدول المستوردة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه منذ بدء الموسم تم تصدير 960 ألف طن موالح ، موضحا زيادة تدفق صادرات الموالح الى الصين " بكين " وتعافى السوق ، بالإضافة الى انفراج فى عملية التصدير حاليا ، مشير الى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق العالمية، حيث يعتبر البرتقال المصرى من اجود أصناف البرتقال فى العالم.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأوضح التقرير وزارة الزراعة ، أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، مشير الى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.


صادرات البرتقال

المنتجات الزراعية

صادرات الخضر والفاكهة

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اخبار مصرية

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