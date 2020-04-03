الرئيس الروسى يوجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أزمة كورونا

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وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الحكومة ورؤساء الأقاليم، بالتعاون مع البنك المركزى الروسى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسة البنك المركزى ألفيرا نابيؤلينا مسؤولان عن تنفيذ هذا الأمر.

وأوعز بوتين، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المؤسسات والصناعات الكبرى فى البلاد، والعمل على تحقيق الاستقرار فى موازنات الأقاليم للحد من آثار انتشار فيروس كورونا.

كما أوصى بوتين، البنك المركزى الروسى بإجراء تحليل للقروض العقارية، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض تكلفة هذه القروض.

كانت الحكومة الروسية، قد أعلنت فى وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنها رصدت نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار كورونا وتداعياته.