اليوم السابع
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خالد صلاح
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الخارجية العراقية: ارتفاع إصابات الجالية العراقية حول العالم بفيروس كورونا إلى 161

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:27 ص
الخارجية العراقية: ارتفاع إصابات الجالية العراقية حول العالم بفيروس كورونا إلى 161 كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إصابات الجالية العراقية بفيروس كورونا الى 161 حالة فى دول العالم المختلفة ، مشيرة إلى أربع حالات وفاة حالتين فى السويد وحالتين فى ألمانيا وبريطانيا .
وقال متحدث باسم الوزارة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية إنه تم تسجيل 37 حالة إصابة فى النرويج، و 35 حالة فى لوس أنجلوس، و 22 حالة فى السويد، و2 حالة فى كندا، و 4 حالات وفاة منها حالتين فى السويد، وحالة فى ألمانيا، وحالة فى بريطانيا، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا.

 


وأوضح أن العدد الكلى فى عموم العالم 161 حالة موزعة كالآتي: الولايات المتحدة الأمريكية 40، النرويج 37 ، السويد 22 ، بلجيكا 11 ، الأردن 11 ، كندا 10 ، إيطاليا 7 ، بريطانيا 5 ، النمسا 5 ، لبنان 2 ، هولندا 5 ، المملكة العربية السعودية 2 ، الامارات العربية 1 .

 


وأشار إلى أن حالات الوفاة فى عموم العالم 7 حالة موزعة كالآتي: السويد 2 ، بريطانيا 3 ، هولندا 1 ، ألمانيا 1 .


وأوضح المتحدث أن حالات الشفاء فى عموم العالم 4 حالة موزعة كالآتي: كندا 2 ، ايران 1 ، الأردن 1 .
وأضاف المتحدة باسم وزارة الخارجية العراقية أن سفارات العراق فى هذه البلدان تبذل أقصى الجهود فى متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.

 


كورونا

فيروس كورونا

العراق

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