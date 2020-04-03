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الحكومة اليمنية تفرج عن 470 سجينا.. والحوثيون مستمرون فى جرائم الاختطاف

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:46 م
الحكومة اليمنية تفرج عن 470 سجينا.. والحوثيون مستمرون فى جرائم الاختطاف رئيس وزراء اليمن معين عبد الملك
إيمان حنا

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أمر النائب العام اليمنى في الحكومة الشرعية اليوم الجمعة بالإفراج عن 470 سجينا من السجون في المناطق المحررة، وذلك في إطار إجراءات الحد من خطر تفشي الفيروس المستجد. وفق سبأ.

كما أكدت مصادر حقوقية، أن اتصالات مكثفة تجرى مع السلطات القضائية للإفراج عن المزيد من المعتقلين خلال الأيام القادمةوكانت السلطات المحلية في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة أفرجت خلال الأيام الماضية عن نحو 420 سجينا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر كورونا في السجون اليمنية بالمناطق المحررة. فى الوقت الذى تستمر ميلشيات الحوثى فى عمليات اختطاف ممنهجة لليمنيين.

ومن جهة أخرى تحاول الميلشيا استغلال الجائحة العالمية لنهب أموال الشعب اليمني، حيث أعلنت فتح حساب خاص في البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرتهم لاستقبال التبرعات لما أسموه "مواجهة وباء كورونا"، مؤكدة أنها ستحول أحد الفنادق الفارهة إلى مركز للحجر الصحي وفق عكاظ.

ولقي هذا الإعلان سخرية واسعة من الشعب اليمني على صفحات التواصل الاجتماعي الذي اتهمها بمحاولة الترفيه على قياداتها من أموال الشعب المنهوبة في فنادق فارهة.

واعتبر ناشطون ومراقبون يمنيون فتح المليشيا للحسابات والتسول من الشعب اليمني الذي يواجه الجوع وسوء التغذية نتيجة لسياسة الحوثي التدميرية يأتي ضمن سياسة الجماعة لاستغلال أي أزمة ومناسبة لجمع الأموال وتوظيفها كمجهود حربي ودعم تهريب الأسلحة.

وظهرت المليشيا أمس في حالة ارتباك شديد في التعامل مع ملف «كورونا» الخطير، ما زاد من الشكوك في مصداقية هذه التصريحات لدى الرأي العام اليمني والخارجي.

وقال المتحدث باسم ما يسمى باللجنة الفنية المشتركة التي شكلها الحوثيون للاستعداد لمواجهة فايروس كورونا، عبدالحكيم الكحلاني، إن اللجنة تواصل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا وبدأنا بإجراءات تجهيز الفندق لاستخدامه للحجر الصحي لمواجهة الفيروس.وفق عكاظ.

واعترف الكحلاني بوجود مصاب واحد وحالة الاشتباه عالية بأعراض الفايروس، لهذا وضع تحت الرعاية الطبية، وتم عزل كافة المخالطين له، فيما ترددت أنباء أن هناك قيادات حوثية قدمت من إيران مصابة بالفايروس، ولذا عمدت المليشيا لاستئجار الفندق لنقل قاداتها إليه.

 


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