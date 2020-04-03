الحاجة أم الاختراع.. مصانع وشركات ألمانيا تتحول لإنتاج متطلبات كورونا

كتبت: هناء أبو العز

تغيرت الصناعة فى ألمانيا بالوقت الحالى، لتواكب احتياجات الوضع الحالى للدولة و العالم كله، ومن أجل تجنب الأزمات في رعاية مرضى كورونا المصابين بأمراض خطيرة، حيث تحولت شركات الملابس إلى منتجة لكمامات وأقنعة للوجه يعاد استخدامها، بالإضافة إلى تصنيع أجهزة تنفس وأدوات ومعدات تحتاجها المستشفيات.

وتحتاج المستشفيات الألمانية بشكل عاجل إلى المزيد من أجهزة التنفس والمعدات الطبية اللازمة لذلك، تقوم الشركة المصنعة Drüger والشركة العائلية Löwenstein Medical من Bad Ems الآن ببناء ما مجموعه 16،500 من هذه الآلات الطبية المعقدة للغاية في أقصر وقت ممكن، ولهذا الغرض ، سيتم بناء قدرات إنتاجية جديدة تمامًا في غضون أسابيع قليلة.

وتقول إدارة Löwenstein:يبذل جميع الموظفين قصارى جهدهم لتصنيع الأجهزة في هذا الوقت القصير، ولمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الفيروس وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى"،

كما يمكن استخدام روبوت تطهير جديد طورته شركة سيمنس في الصين في غضون أسبوع واحد في وقت قريب لمكافحة الفيروس .

وتم تجهيز Robo-Saubermann ببطارية ليثيوم وبنادق ذرية مزدوجة ، يمكنها من خلالها تطهير مساحة تصل إلى 36000 متر مربع في ساعة واحدة، وفقًا لشركة سيمنس يمكن أن تكون المواقع الأولى هى المستشفيات.

من كان يظن يومًا أن أقنعة الجهاز التنفسي غير متوفرة حاليًا في ألمانيا. من أجل تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب، لا سيما في المستشفيات والممارسات الطبية، تقوم العديد من الشركات الصناعية حاليًا بتعديل إنتاجها.

على سبيل المثال ، قامت شركة Swabian لصناعة الملابس Mey بتصميم قناع تنفس قابل لإعادة التدوير يمكن غسله عند 90 درجة، ويقول الرئيس التنفيذي ماتياس مي: "كل شيء لا يزال فوضويًا بعض الشيء ، لقد جلبنا بسرعة ماكينات من البرتغال إلى ألمانيا، وربما يتعين علينا أيضًا إعادة الموظفين إلى العمل لفترة قصيرة.

كما تقوم مصانع ملابس تريجيما الترفيهية الآن بتحويل جزء من قدراتها إلى إنتاج الأقنعة، وتخطط الشركة متوسطة الحجم لاستهداف 100000 منهم في الأسبوع.