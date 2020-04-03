اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 09:54 ص
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الجيش الروسى يسهم فى تجهيز مستشفى ميدانى بإيطاليا لعلاج مرضى كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:00 ص
الجيش الروسى يسهم فى تجهيز مستشفى ميدانى بإيطاليا لعلاج مرضى كورونا ايطاليا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن افتتاح مستشفى ميدانى فى مدينة بيرجامو فى إقليم لومبارديا شمالى إيطاليا، حيث يسهم الجيش الروسى فى تجهيزه، وقالت الدفاع الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "من المقرر أن تبدأ الفرق الطبية الروسية والإيطالية يوم الاثنين المقبل فى العمل المشترك على استقبال وعلاج المرضى والمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد فى المستشفى الميدانى".

يشار إلى أن المستشفى مصمم لاستيعاب 142 مريضا، وسيعمل فيه أكثر من 200 متخصص روسى وإيطالي.


وكانت قد وصلت فى 22 مارس الماضى إلى إيطاليا 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وقاموا بتسليم 8 فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة وباء كورونا، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.


ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

روسيا

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