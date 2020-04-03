الجيش الروسى يتسلم دبابات تى-90إم ومركبات تيرميناتور

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بدأت وزارة الدفاع الروسية، فى تسلم مجموعة من دبابات "تي-90إم ــ بروريف" ومركبات دعم الدبابات القتالية "تيرميناتور"، وذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"(النجم الأحمر) لسان حال وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن دبابة " بروريف" جرى عليها تحديثات كبيرة ، حيث تم تزويدها ببرج جديد تماما مع حماية مدمجة ومحرك بقوة 1130 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكى وأجهزة توجيه جديدة ومعدات تحكم فى إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة الروسية، إلى أن المركبات القتالية " تيرميناتور"، وهى مصممة لمواجهة كل ما يهدد الدبابات، مزودة بمدافع مضادة للدبابات وقاذفات قنابل ،ويمكنها التعامل بفعالية مع المشاة والمدرعات .

و في السياق ذاته، انطلقت حملة التجنيد للخدمة العسكرية فى الجيش الروسى العام الجارى على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا فى روسيا.

وقد أصدر وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، قرارا بتأجيل موعد إرسال المجندين إلى وحداتهم من 1 أبريل الجارى إلى 20 مايو المقبل وذلك للحيلولة دون انتشار العدوى بين المجندين.

كما اتخذت لجان التجنيد فى المقاطعات والجمهوريات الروسية إجراءات احترازية لتجنب إصابة المجندين بالفيروس قبل وصولهم إلى الوحدات العسكرية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع يوم 30 مارس مرسوما رئاسيا بهذا الشأن.

ويقضى المرسوم بأن ينضم قبل 15 يوليو المقبل إلى صفوف القوات المسلحة الروسية نحو 135 ألف مجند. ولا يختلف هذا العدد عن عدد الشباب الذين تم تجنيدهم الربيع الماضي.