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الجزائر.. تسجيل 22 وفاة و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:26 م
الجزائر.. تسجيل 22 وفاة و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا ارشيفية
وكالات

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أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، بتسجيل 22 وفاة و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
 
ويرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 105، والإصابات إلى 1171 حالة.
 
وذكرت وزارة الصحة الجزائرية بضرورة "احترام توصيات وقواعد الوقاية الواجب اتخاذها" وجددت الدعوة لكافة المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي.
 
ومن جهة اخرى ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس بلغ 495 بعد تسجيل 40 حالة جديدة.

أثنى مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، على جهود ملك وملكة بلجيكا فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودورهما فى العمل على وقف نمو الفيروس التاجى ليس بلجيكا فقط، بل فى أفريقيا أيضًا، كما كشف عن تفاصيل تواصله مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول الجهود العالمية لمواجهة أزمة المرض القاتل.

 

وكتب مدير منظمة الصحة العالمية، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لقد تأثرت باهتمام أصحاب الجلالة الملك فيليب والملكة ماتيلد وتعاطفهما والتزامهما بإيقاف COVID19 ليس فقط فى بلجيكا ولكن أيضًا فى إفريقيا.. اتفقنا على أن فيروس كورونا يمثل تهديدًا شائعًا ضد البشرية جمعاء وعلينا محاربته معًا".

وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس "لقد تشرفت بالتحدث عن COVID19 مع جلالة الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا.. لقد أطلعتهم على آخر التحديثات حول التدابير التى يتم اتخاذها فى جميع أنحاء العالم لوقف coronavirus، واللقاح R & D، بالإضافة إلى اعتبارات الصحة العقلية وعمل منظمة الصحة العالمية فى هذا المجال".

 

وفى السياق ذاته، أضاف "لقد أجريت مكالمة ملهمة مع المستشارة ميركل.. ناقشنا أهمية تدابير الصحة العامة القوية لوقف فيروس كورونا، وكيف يمكننا تعزيز رؤيتنا الجماعية لإعداد العالم للتهديدات الصحية الناشئة مثل COVID19 معًا، من أجل عالم أكثر أمانًا".

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد قالت، الخميس، إن حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفعت الحالات إلى نحو 60 ألفا وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع.


الجزائر

كورونا

فيروس

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