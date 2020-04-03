الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 986 حالة و63 وفاة

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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 986 حالة إصابة، و63 حالة وفاة.

وقال فورار - فى تصريحات صحفية اليوم - إنه جرى تسجيل 139 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جديدة اليوم جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء 61 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية فرضت - منذ يوم 24 مارس الماضي - حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد - يوم /الجمعة/ الماضي - مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي الى 9 ولايات، هي باتنة، تيزي وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادي و تيبازة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يصدر أمس قرارا جديدا بفرض الحجر الجزئي في 4 ولايات جديدة هي بجاية وبرج بوعريرج وعين الدفلى ومستغانم