اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 08:56 م
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الجامعة السعودية تمنح "الإيسيسكو" تراخيص برنامجها الخاص بتعليم اللغة العربية

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:55 م
الجامعة السعودية تمنح "الإيسيسكو" تراخيص برنامجها الخاص بتعليم اللغة العربية
إيمان حنا

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منحت الجامعة السعودية الإلكترونية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) جميع التراخيص والموافقات لإتاحة محتوى "برنامج العربية على الإنترنت" الخاص بالجامعة، ليستفيد منه زوار "بيت الإيسيسكو الرقمي" على الموقع الإلكتروني للمنظمة.

وأوضح بيان صادر عن "الإيسيسكو" اليوم أن مبادرة الجامعة الإلكترونية يأتي استجابة لمبادرة "بيت الإيسيسكو الرقمي"، التي أطلقتها المنظمة لدعم جهود المجتمع الدولي في الحد من انعكاسات جائحة كورونا على مجالات التربية والعلوم والثقافة.

ويلبي برنامج الجامعة السعودية الإلكترونية احتياجات ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، بتوفير برنامج إلكتروني متكامل يتيح دراسة هذه اللغة في كل مكان بالعالم دون قيود زمنية أو جغرافية لأكبر عدد ممكن من الراغبين في التعلم، بطاقة استيعابية غير محدودة، متجاوزًا عوائق التعليم التقليدي.

ويقدم البرنامج تعليمًا متميزَا للغة العربية، بأحدث المعايير العالمية والممارسات المثلى في تعلم وتعليم اللغات، من خلال منهج إلكتروني رائد يساعد على نشر اللغة العربية وثقافتها حول العالم.

 


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