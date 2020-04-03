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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستكمل الدراسة عبر الإنترنت حتى نهاية الفصل الدراسى

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:36 م
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستكمل الدراسة عبر الإنترنت حتى نهاية الفصل الدراسى الجامعة الأمريكية بالقاهرة
كتبت سارة علام

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أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، استكمال فصل الربيع الدراسي عن طريق التعليم عن بعد، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية واستقرارها والسماح للجامعة بالتركيز الكامل على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة لطلابها أثناء هذه الفترة، خاصة وأن الفصل الدراسى ينتهي رسمياً الشهر القادم (مايو).
 
 
وقال الدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الآكاديمي للجامعة، إنه منذ انتقال الجامعة الطارئ إلى التعليم عبر الإنترنت خلال الأسابيع القليلة الماضية كان السؤال الملح فى ذهن الجميع وخاصة الطلاب هو "ماذا بعد؟، "ولذلك بعد التشاور مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والعمداء، بالإضافة إلى تحليل نتائج استطلاعات الرأى التى قمنا بها، توصلنا إلى قرار استكمال فصل الربيع الدراسى من خلال التعليم عبر الإنترنت.
 
وأضاف: لا يستطيع  أحد التنبؤ بموعد عودتنا بشكل آمن إلى الحرم الجامعي، فإن عدم قدرتنا على التوقع والتخطيط لبقية الفصل الدراسي كان يمثل تحدياً لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
 
 
وأكد عبد الرحمن، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنتهج طرقاً جديدة لتحسين تجربتها في التعليم عبر الإنترنت وتستجيب للعديد من التساؤلات التي أثارها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، "نجري الآن مناقشات بشأن سياسة التقييم والحضور وطريقة رصد الدرجات لهذا الفصل الدراسي وسنعلن عن نهج الجامعة بشأن كل من هذه القضايا الهامة يوم الإثنين.
 
 
جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة قررت الإنتقال إلى التعليم عبر الإنترنت في 22 مارس كأحد الإجراءات الوقائية العديدة التي إتخذتها للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
 

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