اليوم السابع
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التنمية المحلية: زيادة عدد أتوبيسات النقل العام على الخطوط ذات الكثافة لمنع التزاحم

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:39 ص
التنمية المحلية: زيادة عدد أتوبيسات النقل العام على الخطوط ذات الكثافة لمنع التزاحم لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام
كتب على عبد الرحمن

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، بحضور اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام وذلك بمقر الوزارة، لمتابعة خطة عمل الهيئة خلال الفترة الحالية خاصة مع تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال للمواطنين فى جميع المحافظات للوقاية من فيروس كورونا .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى، تابع الإجراءات التى قامت بها هيئة النقل العام فيما يخص تعقيم وتطهير الأتوبيسات يومياً قبل استخدامها من قبل المواطنين ، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الجراجات والمحطات وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية كل العاملين فى الهيئة من السائقين والمحصلين والفنيين والمهندسين .

واطمئن شعراوى على توفير أجهزة التعقيم والرش فى المحطات وجميع الجراجات للعاملين بالأمن الصناعى بالهيئة للقيام بتلك الإجراءات بصورة يومية ، بالإضافة إلى توفير أجهزة كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى إجراءات التعقيم والتطهير يومياً للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين المستخدمين لأتوبيسات النقل العام يومياً .

وشدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة وضع بعض المنشورات والبانرات التوعوية بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة بالفيروس فى الأتوبيسات والمحطات، مشيرًا إلى أهمية زيادة عدد أتوبيسات هيئة النقل العام على الخطوط ذات الكثافة الركابية العالية لتقليل أعداد الركاب فى الأتوبيسات ومنع التزاحم تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء، وقيام الهيئة بالحد من التجمعات، وتخفيض عدد العاملين وفقاً لقرارات الحكومة فى هذا الشأن .

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة استغلال الهيئة لتلك الفترة فى إجراء أعمال الصيانة لكافة الأتوبيسات خاصة مع تقليل عدد الأتوبيسات العاملة يومياً بسبب قرارات حظر التجول وتقليل ساعات العمل، والتى أصبحت تبلغ يومياً حوالى 2000 أتوبيس .


التنمية المحلية

محافظ القاهرة

اتوبيسات النقل العام

اتوبيسات القاهرة

كورونا

اخبار مصر

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