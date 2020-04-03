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التموين تفحص الأحد عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام المحلى للوزارة

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:00 ص
التموين تفحص الأحد عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام المحلى للوزارة زيت طعام
كتب مدحت وهبة

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تفحص وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الأحد المقبل عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام لصالح الوزارة لصرفه على بطاقات التموين ضمن المناقصة رقم 6 لسنة 2020/2019 التى أعلنت عنها الهيئة العامة للسلع التموينية لتوريد زيت طعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن مناقصة رقم 6 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو 2020.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحى بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً الي ان صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار






 


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