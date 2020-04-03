اليوم السابع
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البريطانيون يشاركون فى جولة تصفيق جديدة لتحية هيئة الخدمات الصحية

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:41 م
البريطانيون يشاركون فى جولة تصفيق جديدة لتحية هيئة الخدمات الصحية تحية الخدمة الصحية الوطنية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن البريطانيين اشتركوا فى تحية العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد للمرة الثانية في غضون أسابيع في عرض للتضامن مع موظفي هيئة الخدمات الصحية الذين يقاتلون ضد الفيروس التاجي.

 

وتوجه الناس في جميع أنحاء البلاد إلى حدائقهم الخاصة ونوافذهم وشرفاتهم للهتاف والتصفيق للأطباء والممرضات وموظفي الخدمات الصحية الوطنية الآخرين ، لتكرار عروض الدعم المماثلة في بلدان أخرى بما في ذلك الهند وإسبانيا وإيطاليا.

 

كما انضم إلى التصفيق بهدوء نسبي من المذيعين فى البلاد - مع BBC One و ITV والقناة 4 والقناة 5 جميعهم وافقوا على إيقاف البث مؤقتًا فى الساعة الثامنة لمشاركة صور الحدث من جميع أنحاء البلاد.

 

يأتى ذلك بعد أسبوع بالضبط من أول عرض للتضامن في المملكة المتحدة، حيث يبلغ عدد الوفيات للفيروس حاليًا ما يقرب من 3000 شخص.

 

ومن بين المشاركين في التصفيق الأسبوع الماضي كان بوريس جونسون - الذي وقف إلى جانب المستشار ريشي سوناك في أحد آخر أعمال رئيس الوزراء قبل الحجر الصحي بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابيا للفيروس.

 

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية، أن النماذج "تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي".

 

وكان وزير الصحة البريطاني عاد إلى العمل بعد شفائه من فيروس كورونا، أمس الخميس، عقب دخوله في الحجر الصحي يوم 27 مارس الماضي إثر تأكيد إصابته بالفيروس.

 

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، في آخر إحصائية الخميس، عن ارتفاع حاد لعدد المتوفين في المملكة المتحدة بفيروس كورونا، بواقع تسجيل 589 حالة جديدة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس، بينما وصل عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 33718 إصابة.


بريطانيا

بوريس جونسون

كورونا

هيئة الخدمات الصحية

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