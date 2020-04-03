اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 12:57 م
خالد صلاح
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البحرية الروسية تحصل على أول غواصة نووية "بورى-أ" فى أبريل

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:01 م
البحرية الروسية تحصل على أول غواصة نووية "بورى-أ" فى أبريل غواصة
أ ش أ

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قال رئيس الشركة المتحدة لبناء السفن أليكسى رحمانوف اليوم الجمعة،بإن أول غواصة نووية من فئة "بوري-أ" الجديدة (مشروع 955أ) "الأمير فلاديمير"، من المقرر تسليمها للبحرية الروسية فى أبريل الجاري.

 


وقال رحمانوف لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية : " الغواصة أرسلت إلى الماء ، وتم أخذ جميع تعليقات وزارة الدفاع فى الاعتبار وتصحيحها، السفينة جاهزة للتسليم إلى الأسطول، وآمل أن يتم ذلك فى أقرب شهر، أى فى أبريل".

 


وكان من المقرر تسليم الغواصة النووية "الأمير فلاديمير" إلى البحرية الروسية فى ديسمبر 2019، ولكن لأسباب فنية، تم التأجيل حتى عام 2020

 

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يشار إلى أنه يوجد حاليا ثلاث غواصات من المشروع 955 "بوري"- يورى دولجوروكي، فلاديمير مونوماخ، وألكسندر نيفسكي، فى الخدمة القتالية، وأكملت اختبارات الحكومة ويتم الاستعداد لتسليم الأسطول الغواصة الرئيسية من المشروع المحسن 955أ "بوري-أ"- "الأمير فلاديمير".

 


وتم بناء أربع غواصات أخرى من مشروع "بوري-أ"- "الأمير أوليج" و"الجنرالسيمو سوفوروف" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث "والأمير بوزارسكي" وهى فى مراحل مختلفة من البناء.

 


ومن المقرر بناء سبع غواصات من المشروع المحسن 955أ للبحرية الروسية. لم يتم الكشف عن الاختلافات فى الخصائص التكتيكية والتقنية للغواصات من المشروع 955 و"بوري-أ" مشروع 955أ.


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روسيا

البحرية الروسية

غواصة نووية

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