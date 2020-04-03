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الاتحاد الأوروبى يحذر: تفشى كورونا فى أفريقيا قد يخرج عن السيطرة

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:42 م
الاتحاد الأوروبى يحذر: تفشى كورونا فى أفريقيا قد يخرج عن السيطرة قادة الاتحاد الأوروبى
كتب سمير حسنى

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حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، من أن فيروس كورونا المستجد في أفريقيا قد يخرج عن السيطرة، مشيرا إلى أن مواجهة كورونا في أفريقيا جزء من أمن أوروبا، حيث شدد الاتحاد الأوروبي بحسب قناة العربية على أنه لا يمكن مقاومة فيروس كورونا في أوروبا وتجاهله في أفريقيا .

وفى وقت سابق قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتذاراً لإيطاليا على تأخر رد فعل الاتحاد بشأن تفشي وباء كورونا، وذلك في رسالة نشرتها الصحف الإيطالية بعنوان "أقدم لكم اعتذاراتي. نحن معكم".

وكتبت فون دير لاين في صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "اليوم أوروبا تتحرك وتقف إلى جانب إيطاليا. لكن الأمر لم يكن دائماً كذلك". والأسبوع الماضي لم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق على رد قوي على العواقب الاقتصادية للوباء. و

ظهر شرخ بين دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، المدعومتين من فرنسا واللتين طالبتا بإصدار سندات دين مشتركة لتعبئة الموارد من السوق لصالح جميع الدول الأعضاء، ودول الشمال بقيادة ألمانيا وهولندا الرافضة لهذا الاقتراح. و

هذا الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة الفيديو المغلقة انتهى بإعلان ينص على عقد لقاء جديد خلال أسبوعين.

وفي إيطاليا، وهي إحدى الدول المؤسسة للاتحاد وتُعد من ركائزه، استُقبل الإعلان الصادر عن الاجتماع بغضب عارم مفتوح على أوروبا التي وصفت بأنها "قبيحة" لا بل "ميتة".

وتابعت فون دير لاين في رسالتها للإيطاليين اليوم: "علينا أن نقر أنه في بداية الأزمة التي نتجت عن الحاجة لرد أوروبي مشترك، لم يفكر كثيرون إلا بمشاكلهم الوطنية".

واختتمت رسالتها بمبادرات اتخذها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من وباء كورونا، خصوصاً إيطاليا.

وأعلنت: "سيخصص الاتحاد الأوروبي حتى 100 مليار يورو للدول الأكثر تضرراً، بدءًا بإيطاليا، للتعويض عن تراجع مداخيل من سيعملون ساعات أقل".


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