اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 08:56 م
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الإمارات تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:05 م
الإمارات تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا إصابات كورونا - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

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سجلت السلطات الإماراتية، 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

 

فى سياق متصل، أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً على أى من رحلاتها المحدودة التى ستستأنف تشغليها من دبي الأسبوع المقبل. 

 

وطالب سموه فى تغريدة على حسابه فى تويتر المواطنين العالقين فى الخارج بالتواصل مع أقرب سفارة للدولة، مؤكداً أن طيران الإمارات في خدمة الوطن والمواطن دائماً.

 

وطالب سموه فى تغريدة على حسابه فى تويتر المواطنين العالقين فى الخارج بالتواصل مع أقرب سفارة للدولة، مؤكداً أن طيران الإمارات في خدمة الوطن والمواطن دائماً.

 
 

 


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