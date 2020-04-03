الإمارات تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب رامى محيى الدين

سجلت السلطات الإماراتية، 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

فى سياق متصل، أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً على أى من رحلاتها المحدودة التى ستستأنف تشغليها من دبي الأسبوع المقبل.