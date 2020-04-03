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الإمارات ترفع حظر صيد وتجارة أسماك القرش

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:17 م
الإمارات ترفع حظر صيد وتجارة أسماك القرش أسماك القرش
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة التغير المناخى والبيئة، رفع حظر صيد وتجارة أسماك القرش، ابتداء من الأحد 5 أبريل 2020 وحتى الفترة المتبقية من الموسم الحالى والتى تمتد حتى نهاية يونيو المقبل، وذلك وفقا لما نشر على موقع البيان الإماراتى.
 
وكانت وزارة التغير المناخى والبيئة فى الإمارات، قد أعلنت في شهر فبراير الماضى ، تطبيق فترة حظر وتنظيم صيد وتداول وبيع أسماك القرش وأسماك الصافى والشعرى فى الأول من مارس المقبل وفقاً للقرارين الوزاريين رقم /43/ لسنة 2019م فى شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والقرار رقم /501 / لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعرى والصافى العربى تزامناً مع موسم تكاثره.
 
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" ينص القرار الوزارى رقم /43/ لسنة 2019م فى شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها فى الفترة من أول يوليو وحتى نهاية فبراير من كل عام ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام السنارات /الميادير/ للصيادين الذين تم قيد قواربهم فى السجل العام بالوزارة تحت نوع /لنش/.
 

الامارات

اسماك القرش

تجاره اسماك القرش

وزاره التغيير المناخى

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