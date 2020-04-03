اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 12:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات: استمرار برنامج التعقيم من كورونا فى كل البلاد

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:17 م
الإمارات: استمرار برنامج التعقيم من كورونا فى كل البلاد كورونا
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الإماراتية استمرار برنامج التعقيم من كورونا في كل البلاد، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها لا تزال تعتقد أن استخدام الكمامات الطبية لابد أن يقتصر بشكل أساسى على العاملين فى القطاع الطبى لكنها فتحت الباب لاستخدام الكمامات محلية الصنع أو أى غطاء للفم على نطاق أوسع كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مسول كبير فى المنظمة للصحفيين إن هناك احتمالا فى انتقال العدوى عن طريق الجو للفيروس الذى أصاب الآن أكثر من مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، لكن العامل الأساسى لا يزال الأشخاص الذين يعتقد أنهم يعانون من أعراض المرض ويقومون بالعطس والسعال مما يؤدى إلى تلوث الأسطح وانتقال العدوى إلى غيرهم من الناس.

وقال الطبيب مايك رايان كبير خبراء الطوارئ فى المنظمة "لا بد أن نحافظ على الكمامات الطبية من أجل العاملين فى الصفوف الأولى لكن فكرة استخدام أى غطاء للفم لمنع السعال أو العطس .. هذه فى حد ذاتها ليست فكرة سيئة"، وأضاف أن ذلك لا يغنى عن الحاجة لغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.


كورونا

كوفيد 19

فيروس كورونا

وباء كورونا

جائحة كورونا

مصابى كورونا

علاج فيروس

كورونا COVID19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة المقبل

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة المقبل

وزير التعليم: لا تغيير فى موعد امتحانات الثانوية العامة.. وخلاف ذلك شائعات

وزير التعليم: لا تغيير فى موعد امتحانات الثانوية العامة.. وخلاف ذلك شائعات

شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

شاهد.. مصاب بكورونا فى فرنسا يروى مشاهد مؤثرة: "مصر فيها قلب ورحمة"

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

صور.. كوكب الزهرة فى اقتران استثنائى مع عنقود نجوم الثريا.. الأجمل بالقرن الـ21

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

من واشنطن لمرسى علم.. رحلة المصريين العالقين بأمريكا بعد وصولهم الحجر الصحى

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة