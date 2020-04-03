اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء: لا تجوز صلاة الجمعة فى المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا.. وتصلى ظهرا

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:03 ص
الإفتاء: لا تجوز صلاة الجمعة فى المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا.. وتصلى ظهرا دار الإفتاء
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا تجوز صلاة الجمعة فى المنزل سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون.

وقالت الإفتاء، عبر حسابها على تويتر: "لا تجوز صلاة الجمعة فى المنزل، سواء كان رب الأسرة إمامًا أو خلف التليفزيون أو الراديو، بل تصلى ظهرًا أربع ركعات".

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سأصلى الجمعة اليوم ظهرًا فى منزلى التزامًا بتعليمات الوزارة تحقيقا للمصلحة الدينية والوطنية وأدعو الجميع للالتزام بذلك، ويمكن للمكلفين بمتابعة غلق المساجد من المفتشين والدعاة والقيادات أثناء الجمعة أن يصلوا الظهر فور انتهاء المهمة المكلفين بها، على ألا يتم فتح المسجد للصلاة فى الظرف الراهن تحت أية حال.

ومن جانبها أكدت وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلى بتكثيف المتابعة.

وشددت الوزارة، فى بيان لها، على إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون فى ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه : شتان بين من يعبد الله وفق مراد الله وبين من يعبد الله وفق هواه هو , فمن كانت نيته لله ورسوله كان وقَّافًا عند حدود الله (عز وجل) وإن خالف ذلك نفسه وهواه , فحيث يكون الحكم الشرعى يكون الوقوف عنده والنزول عليه.

وأكد الوزير، أن أى محاولة لفتح المساجد عنوة أو خلسة بالمخالفة لتعليمات تعليق الجمع والجماعات بها افتئات على الشرع، فقد أكدنا وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الإقدام على ذلك إثم ومعصية، كما أنه افتئات على القانون، نتعامل معه بمنتهى الحسم.

وطالب الوزير، جميع مديرى المديريات والإدارات و رؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشى العموم وكل المكلفين بالمتابعة متابعة موضوع غلق المساجد فى جميع الجمع والجماعات غلقا تاما ، مع تأكيدنا أن قضية الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية واجب شرعى ووطنى وإنسانى فى مواجهة فيروس خطير يتطور وينتشر عالميا بصورة تشكل خطرا حقيقيا داهما على النفس البشرية.

 

 


الافتاء

دار الافتاء

صلاة الجمعة

صلاة الظهر

كورونا

فيروس كورونا

كورونا مصر

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإفتاء الجزائرية تحرم شائعات كورونا: من الكبائر

الخميس، 02 أبريل 2020 05:04 م

دار الإفتاء: لا يجوز للابن التحكم فى والدته ومالها بعد وفاة والده.. فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 03:39 م

دار الإفتاء:لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها دون سبب حقيقى.. فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 03:28 م

دار الإفتاء توضح حكم سرقة برامج الكمبيوتر المدفوعة.. فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 01:07 م

الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة للمتضررين من أزمة كورونا.. وعمال اليومية أبرزهم

الخميس، 02 أبريل 2020 10:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم

محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة