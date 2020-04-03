اليوم السابع
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الإدارة الأمريكية: تفشى كورونا أدى لتفاقم أوضاع الأقليات الدينية بالعالم

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:33 ص
الإدارة الأمريكية: تفشى كورونا أدى لتفاقم أوضاع الأقليات الدينية بالعالم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال سام براونباك المبعوث الأمريكى الخاص للحريات الدينية إن تفشى وباء فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 " أدى إلى تفاقم أوضاع الأقليات الدينية فى العالم.
وأشار براونباك - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - إلى أن تلك الأقليات في دول مثل الصين وإندونيسيا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفييتنام باعتبار أن بها أعدادا كبيرة من السجناء بسبب معتقداتهم الدينية.
ودعا براونباك، وهو سفير أمريكي متجول مسئول عن ملف الحريات الدينية الدولية، حكومات بعض تلك الدول إلى العدول عن مزاعمها بأن تلك الأقليات الدينية هي الملومة في نشر فيروس " كوفيد ـ 19 ".
وقال إن هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن يكونوا في السجن من حيث المبدأ، كما أنه في وقت تفشي وباء كورونا فينبغي إطلاق سراحهم من منطلق صحي وحقوقي.
وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومات حول العالم بالإفراج الفوري عن مئات الآلاف أو ربما ملايين السجناء الذين تعرضوا للسجن بسبب معتقداتهم الدينية.


دونالد ترامب

أمريكا

الخارجية الأمريكية

الأقليات الدينية

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