الأردن: نعود للحياة الطبيعية إذا لم نسجل حالات كورونا خلال 10 أيام متتالية

كتب-أحمد صلاح العزب

نقلت قناة الحدث تصريحات لوزير الصحة الأردنى، قال فيها: "سنعود إلى الحياة الطبيعية إذا لم نسجل أي حالات لـ 10 أيام متتالية".

وكان الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردنى، أكد أن فترة حضانة فيروس كورون الجديد "كوفيد 19"، من 1 إلى 14 يوما، لكنها ربما تمتد حتى 24 يوما.

وكتب جابر، عبر حسابه على تويتر: "فترة حضانة فيروس كورونا من 1-14 يوما، قد تمتد لـ24 يوما"، كاشفا: "وتوجد حالات عالمياً ظهرت الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى".

وأوضح جابر أنه من الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله قبل ظهور الأعراض، مشددا على أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هى اتباع التعليمات.