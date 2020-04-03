اليوم السابع
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اشتباكات بين الأمن ومواطنين كسروا حظر التجوال في الناصرية بالعراق

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:35 م
اشتباكات بين الأمن ومواطنين كسروا حظر التجوال في الناصرية بالعراق اشتباكات
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن هناك اشتباكات بين الأمن العراقى ومواطنين كسروا حظر التجوال في الناصرية.

من جهة أخرى أقلت طائرتان من الخطوط الجوية العراقية، أمس، 308 مواطنين عراقيين من مطار الملكة علياء الدولي إلى العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف، أنه تم تسيير رحلتين استثنائيتين للخطوط الجوية العراقية من عمان ،الأولى على متنها 152 مواطنا والثانية على متنها 156 مواطنا، بواقع إجمالي 308 مواطنين.

وأضاف فى تصريح صحفي، وزعته السفارة العراقية في عمان، أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأردن والعراق بما فيها السفارة العراقية في عمان للحصول على الموافقات الأصوليّة لفتح المجال الجوي بين بغداد وعمان، لإعادة المواطنين العراقيين العالقين لدى الأردن.

وعبرت السفارة العراقية عن تقديرها للتسهيلات التي قدمها الأردن لإجلاء الرعايا العراقيين وفتح المجال الجوي الأردني لنقلهم.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، اعلن إنّ رحلتي سفر على متن طائرتين لإحدى الخطوط الجوية العراقية، ستجليان مواطنين عراقيين من الأردن إلى العاصمة العراقية بغداد وفق تعليمات محددة من هيئة تنظيم الطيران المدني.


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