ارتفعا حصيلة مصابى كورونا المستجد فى باكستان إلى 2458

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أعلنت السلطات الباكستانية، ارتفاع تعداد مصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2458 شخص اليوم الجمعة، وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم، أن إقليم البنجاب شرقى باكستان يشهد العدد الأكبر من الحالات حتى الآن بـ 928 شخص، يليه إقليم السند بـ 783.

كانت الحكومة الباكستانية، قد قررت أمس الخميس، تمديد فترة الإغلاق فى البلاد حتى 14 أبريل الجارى وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، قد أكد في وقت سابق، ضرورة محاربة فيروس "كورونا" بالوحدة والحكمة، وأعلن إنشاء صندوق الإغاثة.

وناشد خان - خلال خطابه المتلفز - الشعب والمواطنين الباكستانيين فى الخارج بمساهمة فى الصندوق، وقال إن الأموال عبر هذا الصندوق سيتم استخدامها لمنح المساعدة المالية للفقراء والمحتاجين والمتأثرين بفيروس "كورونا" فى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن رئيس الوزراء أعلن إنشاء قوة شباب خاصة تضم متطوعين للتعامل مع الوضع الناشئ إثر انتشار الوباء وذلك بهدف مساعدة الحكومة والمؤسسات لتوزيع وتوصيل المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى للفقراء والمحتاجين المتأثرين بالإغلاق فى أعقاب فيروس "كورونا"، وأشار إلى أن البنك المركزى الباكستانى قرر أيضًا منح قروض ميسرة للصناعات والمصانع التى لن تقيل الموظفين والعمال فى هذا الوضع الصعب.