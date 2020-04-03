اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 12:56 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا فى ماليزيا إلى 3333 حالة والوفيات لـ53

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:14 م
ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا فى ماليزيا إلى 3333 حالة والوفيات لـ53 ماليزيا
أ ش أ

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 أعلنت وزراة الصحة الماليزية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، اليوم الجمعة، إلى 3 آلاف و333 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 53 حالة.

وأوضح المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - خلال مؤتمر صحفى بشأن التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) - أنه تم تسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس و3 حالات وفاة فى البلاد خلال الـ24 الساعة الماضية.


وأضاف أن 60 شخصا تعافوا من الفيروس وسُمح لهم بالخروج من المستشفيات اليوم، ليقفز عدد المتعافين إلى 827 شخصاً أو ما يعادل نحو 24.8% من إجمالى الإصابات مقابل 23.9% مسبقاً.


وبحسب المسؤول الماليزي، يبلغ عدد المرضى المتلقين للعلاج حتى الآن 2453 شخصا، بينهم 108 فى العناية المركزة، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا فى ماليزيا تبلغ 1.59% من إجمالى الإصابات.


ماليزيا

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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