اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع المتعافين من كورونا في كوريا الجنوبية يصل 6 آلاف ونسبة الشفاء 60%

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:19 ص
ارتفاع المتعافين من كورونا في كوريا الجنوبية يصل 6 آلاف ونسبة الشفاء 60% كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد إلى أكثر من 6 آلاف حالة لتقترب نسبة الشفاء من المرض من 60%، كما تراجع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي إلى النصف بعد أن وصل إلى ذروته في يوم 12 مارس الماضي .
 
وطبقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا (وحسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية)، بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا تماما من فيروس كورونا المستجد 6,021 شخص حتى متنصف ليلة يوم أمس الخميس وهذا يمثل 59.8% من العدد الكلي للمصابين، والذي وصل حتى صباح اليوم (10,062).
 
ويتجاوز عدد المتعافين عدد المصابين الجدد منذ منتصف شهر مارس الماضي حيث يسجل عدد المتعافين حوالي 200 في اليوم في حين يبلغ عدد المصابين الجدد حوالي 100 .
 
وارتفعت نسبة الشفاء باستمرار منذ أن تجاوزت الـ 10% في يوم 15 مارس الماضي مسجلة 10.21%. وسجلت نسبة الشفاء 22.73% في 19 مارس و32.70% في 22 مارس و50.8% في 28 مارس.
 
وبلغ عدد المصابين المؤكدين الذين يخضعون للعلاج، 3867 شخصا في منتصف ليلة يوم أمس الخميس بانخفاض قدره 112 شخصا عن اليوم السابق.
 
ووصل العدد إلى ذروته في يوم 12 مارس الماضي، مسجلا 7470 شخصا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد هو وباء عالمي.

كوريا الجنوبية

شفاء

كورونا

فيروس كورونا

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