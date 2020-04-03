ارتفاع إصابات كورونا في نيويورك لـ 102,863 حالة

كتب محسن البديوى

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية إلى 102,863 إصابة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وقال إن: "نيويورك هي رأس الحربة في حربنا على فيروس كورونا"، مشددًا على ضرورة تعبئة الموارد والطواقم الطبية اللازمة والتركيز على نيويورك الآن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا منذ 10 أيام إلى وقف إطلاق نار فورى على مستوى العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنطونيو جوتيريش، أن نصف عدد الطلاب حول العالم، لا يذهبون إلى المدارس حاليا، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه لمبادرة اليونسكو لتوسيع ونشر آليات التعلم عن بعد.

وقال جوتيريش :"لا يذهب نصف عدد الطلاب فى العالم إلى المدرسة حاليًا بسبب وباء “كوفيد19، أنا أدعم مبادرة اليونسكو لتسريع نشر حلول التعلم عن بعد وتقليل اضطرابات التعليم إلى الحد الأدنى بينما نكافح فيروس كورونا”