ارتفاع إصابات كورونا فى كندا إلى حوالى 12 ألفا والوفيات تقفز بنحو 20 بالمئة

رويترز

سجلت كندا، ما يقرب من 12000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقفز عدد الوفيات بنسبة 20 بالمئة تقريبا، منذ أمس الخميس، وفقا للبيانات التى نشرتها وكالة الصحة العامة فى البلاد اليوم الجمعة، وقالت الوكالة على موقعها على الإنترنت إن الحالات ارتفعت بنسبة 16 بالمئة تقريبا إلى 11747 من 10132 قبل يوم وارتفع عدد الوفيات إلى 152 من 127 أمس الخميس.

و كانت الحكومة الكندية، قد رصدت يوم الثلاثاء، مليارى دولار لشراء لوازم طبية فى الأسابيع المقبلة، فى إطار جهودها لمواجهة تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وكشف رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، خلال مؤتمره الصحفى اليومى فى أوتاوا، عن توقيع اتفاقيات مع 3 شركات لشراء أجهزة التنفس الصناعية والكمامات الطبية وأدوات فحص الكشف عن الفيروس وغيرها من المستلزمات الطبية.

وأضاف ترودو أن كل هذه المعدات ستكون متوفرة فى غضون أسابيع قليلة، خاصة مع تجاوب ثلاثة آلاف شركة مع نداء الحكومة.

ووقعت أوتاوا على اتفاق نوايا مع 5 شركات أخرى لتوفير هذه المعدات، كما قال رئيس الحكومة.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت قبل نحو أسبوعين عن خطة لتقديم الدعم المالى للشركات التى تغير نشاطها لإنتاج المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعية والألبسة الطبية الواقية، ومساعدة الشركات التى تنتج هذا الطراز من المعدات.