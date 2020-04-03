اليوم السابع
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إيطاليون يلقون التحية من شرفات المنازل لرجال الشرطة تقديرا لجهودهم

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:53 م
إيطاليون يلقون التحية من شرفات المنازل لرجال الشرطة تقديرا لجهودهم الشرطة الايطالية
كتبت فاطمة شوقى

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نشرت مواقع التواصل الإجتماعى فيديو للإيطاليين وهم يلقون التحية من شرفات المنازل لرجال الشرطة وشكرهم على ما يقوم به رجال الشرطة من مجهودات لحمايتهم والحفاظ عليهم، حيث تقوم الشرطة الإيطالية بدور مهم للغاية فى الحفاظ على التدابير الإحترازية والطوارئ المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا، وقامت مقاطعة لومبارديا الإيطالية بنشر طلب تجنيد ضباط شرطة محلية وذلك لاحتياجها حوالى 20 ضابط محلى.

ووفقا لصحيفة "نوتثييروا" الإيطالية فإنه يجب على المرشحين للوظيفة التقدم بطلبهم فى موعد أقصاه 27 أبريل، ويجب التسجيل عبر تطبيق عبر الإنترنت على صفحة مونزا.

وأفادت السلطات الايطالية مساء أمس الخميس أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت الى 115242، بما فيهم المنعافون والموتى، بعد تسجيل 2477 حالة ايجابية جدبدة في الـ24  ساعة الماضية، بينما وصل عدد الارواح التي حصدها الوباء الى 13915 ضحية، بعد اضافة  760 حالة وفاة جديدة.

وأشار رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي في مؤتمره الصحفي اليومي حول طوارئ كوفيد-19، الى أن عدد المتعافين بلغ 18278، بعد شفاء 1431 مريضا.

ونوه المسؤول الايطالي بأن ارتفاع الاصابات المسجلة اليوم عن يوم الثلاثاء الماضي  (2107 اصابة، بينما الاربعاء 2937 اصابة) يعود الى ارتفاع عدد مسحات الاختبار، حيث تم اجراء حوالي 40 ألف مسحة، ما يعادل 5 آلاف عملية اختبار اضافية عن اليومين الماضيين. وعليه-وفق بوريللي- فان الحالات الايجابية الجديدة المعلنة اليوم هي الاقل منذ شهر، حيث يتم اكتشاف حالة ايجابية واحد من 8.5 اختبار للفيروس.

وكان وزير الصحة الإيطالى، روبيرتو سبيرانتسا، أكد أن تحسن البيانات الخاصة بشأن انتشار وباء كورونا، ولكنه نوه خلال إحاطة أمام مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، بأنه "سيكون من الخطأ الوقوع في فخ التفاؤل السهل وارتكاب أخطاء في التوقيتات وتقديم بعض الخطوات، التى من شأنها أن تخاطر بإضاعة كل الجهود المبذولة لاحتواء الوباء.

 


ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

الشرطة

كوفيد19

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