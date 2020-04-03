إعادة مريض بالإيدز لحميات المحلة بعد هروبه منها للاشتباه فى إصابته بكورونا

كان المريض والذي يتردد على المستشفى لتلقى العلاج، قد غافل العاملين بالمستشفى وفر هاربا، بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا، وتم إبلاغ الشرطة التي قامت بملاحقته وألقت القبض عليه، وقامت بإعادته للمستشفى مرة أخرى.

من ناحيه أخرى تمكنت قوات الشرطة من ضبط شاب يدعي"م،ع" مقيم قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود بعد هروبه من داخل مستشفى صدر المحلة يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر طبي مسئول، أن الشاب المذكور وصل للمستشفي يعاني من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، بعد أن توجه لإحدي الطبيبات في عيادتها بالقرية يشكو من ارتفاع في درجة الحرارة وطلبت منه الطبيبة سرعة التوجه لمستشفى صدر المحلة، مضيفا: أن المذكور دخل المستشفى وتم اتباع سياسة الوقاية معه وفحصه لتشخيص الإصابه، إلا أنه غافل الأطباء، وفر هاربا.

وأوضح المصدر، أنه تم إبلاغ اسمه لفريق الترصد وقسم ثان المحلة للبحث عنه وإعادته للمستشفي مره أخرى للكشف عليه والتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وأعلنت مستشفى صدر المحلة بمحافظة الغربية، عن سلبية تحاليل العينات التي اجريت للحالات الـ9المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد.

كانت المستشفى قد احتجزت 9من المخالطين للمصابين، ووضعهم فى غرف العزل، وسحب عينات وإرسالها لمعامل وزارة الصحة، واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية حيالهم، وجاءت نتيجة العينات سلبية.

وكشف مصدر طبي مسئول على خروج المحتجزين بالمستشفى بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.

وكانت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قد شهدت ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا لسيدتين من المخالطين للأشخاص الـ8 المصابين بفيروس كورونا المستجد.