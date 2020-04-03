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إطلاق بوابة أبوظبى القضائية لتقديم الأحكام والتشريعات الكترونيا

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:19 ص
إطلاق بوابة أبوظبى القضائية لتقديم الأحكام والتشريعات الكترونيا بوابة أبوظبى القضائية
كتب محمد جمال

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أطلقت دائرة القضاء فى أبوظبى، بوابة أبوظبى القضائية للأحكام والتشريعات، والتى تعد منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متقدمة ومتعددة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون، من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية ووفق دوائرها، وكذلك التشريعات المحلية والاتحادية بطرق بحث سهلة ومبسطة.

 

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري ، وكيل دائرة القضاء، بحسب صحيفة البيان أن إطلاق البوابة يدعم جهود تقديم خدمات قانونية رائدة باستخدام التقنيات الحديثة، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء فى أبوظبي، بمواكبة التطورات والمستجدات والاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية، لضمان الارتقاء بالأداء وفق أرقى المعايير.

 

وأوضح أن إطلاق بوابة أبوظبى القضائية للأحكام والتشريعات، يأتى تماشياً مع مبادرات الحكومة الرقمية، والتى تترجم رؤية القيادة الحكيمة فى توظيف تكنولوجيا المعلومات فى خدمة إمارة أبوظبى وتعزيز تطورها، كما تعكس مستوى التقدم فى مسيرة التحول الرقمى وما وصلت إليه الجهات الحكومية فى مواكبتها للمتطلبات الحديثة.

 

وأشار إلى إنجاز البوابة بشكل كامل من حيث إعداد المحتوى وإدارته وتصميم النظام، عبر الكوادر المتخصصة فى دائرة القضاء، ضمن آليات عمل فعالة، لضمان الجودة وتقديم خدمة بحث قانونية متخصصة بطريقة سهلة وميسرة، مع إمكانية الوصول إلى البوابة من خلال الموقع الرسمى للدائرة، بحيث تكون متاحة للجميع للاستفادة منها، إضافة إلى العمل على تحديثها بصفة مستمرة.

 

وتضم البوابة أحكام نقض أبوظبى من عام 2007 إلى 2019، وكذلك التشريعات المحلية والاتحادية مصنفة وفق سنوات صدورها، وحسب موضوعاتها لتضم نحو أكثر من 30 ألف صفحة.


بوابة أبوظبى

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