إصابة 4 جنود فرنسيين فى غرب أفريقيا بفيروس كورونا

كتب محمد عبد المجيد

أصيب أربعة من جنود الجيش الفرنسى فى غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد، وأوضح بيان للجيش الفرنسي، أن فرنسا أعادت ثلاثة من الجنود المصابين إلى فرنسا من أجل العلاج اللازم، و ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت فرنسا قد أعلنت يوم أمس ، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد فى دور المسنين بلغ أكثر من 884 وفاة، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وفى وقت سابق قالت إدارة صحية إقليمية، إن 570 شخصا توفوا فى دور رعاية فى منطقة فى شرق فرنسا منذ بدء تفشى فيروس كورونا.

وأصبحت فرنسا، رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسب الفيروس مستوى الأربعة آلاف لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.

وارتفعت أعداد الوفيات فى دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات فى مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا نظرا للسن والحالة الصحية للمتوفين.

وقالت إدارة الصحة العامة فى منطقة جراند-است فى بيان "حتى 31 مارس تأثرت 411 دارا للرعاية من إجمالى 620 دارا فى المنطقة بفيروس كورونا".

وتقوم الأقاليم بحصر بيانات دور الرعاية ومن المقرر أن تورد هيئة الصحة العامة بيانات على مستوى البلاد فى وقت لاحق اليوم.

ويقيم نحو مليون شخص فى دور رعاية فى فرنسا.، وحذر ممثلون عن دور رعاية المسنين فى مارس وزارة الصحة من أن مئة ألف قد يموتون إذا لم تنجح فى السيطرة على الوضع.