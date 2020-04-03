اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 08:20 ص
خالد صلاح
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أوكرانيا واليابان تبحثان تطوير التعاون لمواجهة الهجمات السيبرانية

الجمعة، 03 أبريل 2020 06:50 ص
أوكرانيا واليابان تبحثان تطوير التعاون لمواجهة الهجمات السيبرانية وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا
أ ش أ

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اتفق وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا والسفير اليابانى لدى أوكرانيا تاكاشى كوراى على تطوير التعاون فى مجال الأمن السيبرانى بين البلدين، خلال اجتماعهما كجزء من أسبوع آسيا.
وذكرت الخارجية الأوكرانية -في بيان بثته وكالة أنباء "يوكرين فورم" اليوم الخميس- "أن الجانبين أشارا إلى الاهتمام المشترك بتطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني ومواصلة الحوار الأمني ​​مع التركيز على مواجهة التهديدات الهجينة".
وأثنى كوليبا على خبرة اليابان الكبيرة في احتواء انتشار فيروس كورونا، وأعرب عن أمله في تعاون مثمر في مكافحة الفيروس.
وأشار الجانبان إلى محاولات بعض الدول استخدام الوباء لأغراض سياسية عندما دعت لأسباب إنسانية إلى تخفيف عقوبات لا علاقة لها بمكافحة فيروس كورونا.
وشكر كوليبا السفير الياباني على دعم اليابان المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والمساعدة الاقتصادية في تنفيذ الإصلاحات واستعادة شرق أوكرانيا.


أوكرانيا

اليابان

وزير الخارجية الأوكرانى

كورونا

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