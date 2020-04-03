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"أوقاف المنيا": لا مجال للراحات أو الإجازات لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:07 م
"أوقاف المنيا": لا مجال للراحات أو الإجازات لمواجهة فيروس كورونا اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ، إن الجميع بمديرية الأوقاف من قيادات الدعوة والادارات الفرعية ورؤساء الأقسام والأئمة وجميع العاملين بالأوقاف قاموا بمهام وواجبات عملهم وأثبتوا من خلالها أنهم على قدر المسؤلية الدينية والوطنية تجاه وطنهم وأبناء شعبهم وتنفيذ تعليمات أولى الأمر وصحيحة بما ينفع البلاد والعباد ويحقق مقاصد الأديان فى الحفاظ على بنى الإنسان وحماية الأوطان ولم يسمحوا بحدوث أية مخالفات أو تجاوزات لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة ولا مجال لراحات أو اجازات حتى يكشف الله الغمة عن البلاد والعباد.

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن مديرية أوقاف المنيا بقياداتها وجميع العاملين بها تتقدم بالشكر لجميع قيادات محافظة المنيا برئاسة  اللواء  اسامه القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ولجميع الجهات المعنية بالمحافظة والذين وقفوا بكل جهد لمساندة الأوقاف فى تنفيذ مهام عملها وقال نسال الله عزوجل ان يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.

 


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فيروس كورونا

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