أوقاف القليوبية: إقامة الجمعة ظهرا بالمنازل وتحرير محاضر لمخالفى قرار غلق المساجد

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، غرفة عمليات مديرية الأوقاف استمرارا لمتابعة العمل بأوقاف القليوبية، وتحفيزا للقائمين علي العمل، مشيرا إلى أنه تقدم بالشكر والتقدير للجميع علي الجهد المبذول في الفترة الأخيرة، وذلك في ضوء قرار غلق المساجد والزوايا ورفع الأذان بالمساجد دون الزوايا.

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات صحفية، أنه تم التأكيد على تفعيل غرفة عمليات لمتابعة عدم أداء صلاة الجمعة بالمساجد والاقتصار على الأذان فقط، ومتابعة إقامة الجمعة ظهرا بالمنازل، مع التأكيد على جميع العاملين بالمساجد والأئمة على صيغة الآذان وهى "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا، ألا صلوا فى رحالكم ظهرا".

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم التأكيد على كل مفتش يدير منطقته من أحد المساجد مع المتابعة الميدانية، وعند وجود أى مخالفة يتم رفعها فورا لإنهاء خدمة المخالف على الفور، مع عمل محضر بالشرطة لاتخاذ الإجراءات ضد المصريين على جهلهم وعدائهم للدين والوطن.

وأوضح مدير أوقاف القليوبية، التأكيد على جمع إقرارات الأئمة المشرفين على المساجد والزوايا بنسبة تنفيذ التعليمات، والتأكد من وجود مخالفات من عدمه، على أن يقوم مفتش المنطقة برفع تقارير الأئمة فورا لمدير الإدارة، ويرفع مدير الإدارة تقريره للمديرية فور الانتهاء من المتابعة، كما تم التأكيد على أنه لا مجال لمتخازل عن أداء الواجب بالأوقاف، كما أنه لا مساحة من التسامح مع متاجر بوطنه ودينه بتعريض أرواح الناس للهلاك المؤكد تحت حجة جمعهم للصلاة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.