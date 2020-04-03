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أوقاف الدقهلية: إنهاء خدمة عامل ترك مفاتيح المسجد للأهالى وأقاموا صلاة الجمعة

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:17 م
أوقاف الدقهلية: إنهاء خدمة عامل ترك مفاتيح المسجد للأهالى وأقاموا صلاة الجمعة الشيخ طه زيادة وكيل أوقاف الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أنهى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، خدمة سعد سالم سعد مصطفى عامل بمديرية أوقاف الدقهلية، والمسئول عن زاوية التنعيم بناحية توريل التابعة لإدارة شرق المنصورة، لتقصيرة فى الإشراف على الزاوية المذكورة، وعدم إحكام غلقها فى خطبة الجمعة اليوم بمخالفة تعليمات الوزارة مما ترتب عليه فتحها وقيام أحد الأهالى بإمامة الناس بها، وتم إرسال مذكرة بالواقعة ضد المخالف إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالواقعة، ووافق على إنهاء خدمة المذكور وقد تحرر محضر بالواقعة.

 

وأكدت الوزارة، أنه سوف تنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أى تردد فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم كله، وفى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف فى ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التى يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

 

 

وتؤكد وزارة الأوقاف أيضا على غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، والاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعى ووطنى وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع جادة فى إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً فى المدة التى حددتها السلطة المختصة .

 

 


الدقهلية

أوقاف الدقهلية

مخالفة إقامة صلاة الجمعة

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فيروس كورونا

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