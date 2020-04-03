اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 10:37 م
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أوقاف الإسكندرية: غرفة العمليات لم تتلق أية مخالفات بوجود تجمعات

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:33 م
أوقاف الإسكندرية: غرفة العمليات لم تتلق أية مخالفات بوجود تجمعات الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية بلاغات بشأن أية مخالفات حتى الآن تخص وجود تجمعات أو فتح مساجد منذ بداية قرار الغلق، وأن المديرية ستتعامل بحزم فى كافة المخالفات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات المشددة طبقا لقرار وزير الأوقاف بشأن هذه المخالفات خاصة فى الفترة العصيبة التي تمر بها مصر حاليا.

وكانت قد كثفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالأسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية غرف عمليات الادارات الفرعية حيث تم تشكيل 110 لجنة متابعة بواقع 10 لجان لكل إدارة لتكثيف  المرور اليوم الجمعة على المساجد والزوايا بمختلف أنحاء المحافظة لتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط - بالمساجد دون الزوايا - بصيغة النوازل.

وتفقد وكيل أوقاف الإسكندرية المساجد  بالمرور على بعض الإدارات الفرعية (الجمرك - وسط - محرم بك - المنتزه)، مشددًا على ضرورة رفع تقارير يومية للمديرية بالحالة العامة للمساجد والإبلاغ عن أى مخالفة أو تجاوز فى أى مسجد أو زاوية، وأكد أن المديرية لن تتهاون مع أى مخالفة لتعليمات الوزارة وستتصدى بكل حزم للمخالفين.

وتواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى حملات تفتيشية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار مدير المديرية والأئمة على كافة المساجد للتأكيد على قرار غلق المساجد.

وشملت الحملة على إدارة العجمى والدخيلة لضمان قرار غلق المساجد حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل والصلاة فى المنازل خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد.

واستمرت الجولات فى عدد من الإدارات الفرعية بالمحافظة منها وسط والمنتزة شرق الإسكندرية ولم ترصد الجولات أية مخالفات.


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