اليوم السابع
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أوبرا وينفرى تتبرع بـ10ملايين دولار لتخفيف آثار فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:22 ص
أوبرا وينفرى تتبرع بـ10ملايين دولار لتخفيف آثار فيروس كورونا مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفرى
رويترز

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قالت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفرى الخميس إنها ستتبرع بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا ويشمل ذلك مشروعا جديدا يساعد فى تقديم الطعام للأمريكيين المعرضين للخطر أثناء تفشى الفيروس.

جاء الإعلان عن هذه المبادرة لإحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى.

وقالت "اتبرع بما إجماليه عشرة ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال هذه الجائحة فى المدن بأنحاء البلاد وفى المناطق التى نشأت بها".

ولدت وينفرى (66 عاما) فقيرة فى ولاية مسيسبى ونشأت فى ميلووكى وتنيسى.

وسيخصص جزء من التبرع لصالح المبادرة الجديدة التي تحمل اسم صندوق الطعام الأمريكي الذي أطلق بالتعاون مع شركة أبل ومؤسسة فورد وسيدة الأعمال لورين باول جوبز والممثل ليوناردو دي كابريو.

وسيساهم الصندوق في إطعام الأشخاص الأشد تضررا بتفشي فيروس كورونا في أمريكا ومن بينهم الأطفال الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية والعائلات محدودة الدخل فضلا عن المسنين والذين فقدوا وظائفهم.

جاء إعلان وينفري في اليوم ذاته الذي أظهرت فيه الإحصاءات الأمريكية ارتفاعا قياسيا في عدد طلبات إعانة البطالة بالأسبوع الماضي والتي بلغت 6.6 مليون طلب.


أوبرا وينفرى

كورونا

أمريكا

كورونا فى أمريكا

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