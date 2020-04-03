اليوم السابع
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سيارات متنقلة لصرف المعاشات منعا للزحام...

أهالى قريتى القيس وأبو جرج بالمنيا يصرفون معاشاتهم بمراكز الشباب

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:04 م
أهالى قريتى القيس وأبو جرج بالمنيا يصرفون معاشاتهم بمراكز الشباب صرف المعاشات بمراكز الشباب فى المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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يخيم الهدوء على قرى العزل المنزلى بمركز بنى مزار، بعد تجهيز مركز الشباب لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم، منعا للتكدس والزحام، خاصة مع وجود عزل منزلى للأسر داخل قريتى القيس وأبو جرج، وتم فرض كردون أمنى منعا لانتشار فيروس كورونا بعد ظهور عدد من الحالات الايجابية، واحتجازها بالحجر الصحى وعودتها إلى المنازل بعد شفائها. كما دفع بنك مصر بعدد من السيارات المتنقلة وبها 2  ماكينة صراف آلى تجوب مراكز المحافظة وبينها مركز بنى مزار .

صرف المعاشات بمراكز الشباب فى المنيا (2)
صرف المعاشات بمراكز الشباب فى المنيا 

وأعرب الأهالى عن تقديرهم لدور الدولة الذى تقوم به للحفاظ على صحتهم ومنع انتشار الفيروس بين أهالى القرية، وقال مواطنون: "كنا متخوفين من منعنا من التوجه لماكينات الصراف الآلى لصرف المعاشات، إلا أننا فوجئنا بتجهيز مراكز الشباب لتكون فى استقبالنا وبالفعل لم يحدث أى تكدس أو زحام خلال الصرف، و كنا حريصين على عدم التزاحم والتوجه إلى أماكن الصرف بنظام، والجلوس فى أماكن متفرقة منعا للتجمعات".

صرف المعاشات بمراكز الشباب فى المنيا (1)
صرف المعاشات بمراكز الشباب فى المنيا

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه محافظة المنيا بعدد من الاجراءات تجاه قرى العزل ومنها فرض كردون أمنى بالتنسيق مع مديرية الأمن والتنسيق مع وزارة التضامن لتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، وتوزيع مساعدات عينية، بعد تخصيص ألف كرتونة مواد غذائية بواقع 500 كرتونة لكل قرية .

صرف المعاشات بمراكز الشباب فى المنيا (3)
صرف المعاشات بمراكز الشباب فى المنيا

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتلك القرى، وجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية جاهزة، بالإضافة إلى إرسال مساعدات عينية للعمالة غير المنتظمة هناك والأسر الأكثر احتياجا. أضاف محافظ المنيا أن المحافظة تضع سلامة وأمان المواطنين فى أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أياً من مواطنى المحافظة بشكل عام، مشيراً إلى أن محافظة المنيا وفرت عدد من المساعدات العينية لتقديمها للأسر الأكثر احتياجا .وناشد المحافظ الأسر التى تم وضعها تحت الحجر الصحى المنزلى، بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية احتياجات كل أسرة مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .


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