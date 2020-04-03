اليوم السابع
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أمن القليوبية: جميع المحال بقليوب ملتزمة بتطبيق قرار الحظر

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:21 م
أمن القليوبية: جميع المحال بقليوب ملتزمة بتطبيق قرار الحظر غلق محلات-ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية،إن جميع المحال بنطاق مدينة قليوب بمحافظة القليوبية ملتزمة تماما بتطبيق قرار الحظر منذ الساعة الخامسة مساء حتي الساعة السادسة صباحا .

وأشار المصدر الأمني في تصريح خاص لليوم السابع ، إلى أنه لم  يتم تحرير اي محاضر مخالفة لاي محال اخترقت حظر التجول بمدينة قليوب،وان جميع المحال التزمت التزام تام وكامل بقرارات الحظر .

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

 


كورونا

غرامات

امن القليوبية

قليوب

اخبار مصر

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