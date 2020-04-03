أمريكا: معظم إصابات كورونا لأشخاص فى عمر 65 عامًا أو أكبر

ماجد تمراز

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن معظم إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية لأشخاص في عمر 65 عاما أو أكبر.



وفى مؤتمر امتد حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمريكيين بإمكانهم ارتداء أوشحة بدلاً من الكمامات، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا، مشيراً فى إجابة على سؤال حول ما إذا كان على الأمريكيين ارتداء الأقنعة الطبية لحماية أنفسهم، إلى أن "الوشاح يحقق نتائج جيدة"، ويمكن أن يكون بديلاً إذا تعذر الحصول على الأقنعة الطبية.



وقال ترامب خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا بالبيت الأبيض، إن المبادئ التوجيهية الجديدة بشأن الأقنعة قادمة، كما أكد ضرورة وجود مرونة في نقل أجهزة التنفس الصناعي للولايات الأكثر احتياجا.

وتابع: "أعتقد أننا سنخرج بتشريعات بشأن ذلك.. وإذا أراد الناس الالتزام بها، بصراحة لا أعتقد أنها ستكون إلزامية.. ولكن لو أراد الناس - كمثال على الأقنعة - ارتداءهما فيمكنهم ذلك".

وفى نيويورك، حيث الانتشار الأوسع لوباء كورونا داخل الولايات المتحدة، طالب بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية نيويورك من المواطنين تغطية وجوههم عند التجول في الشوارع داخل المدينة، قائلاً إن ذلك يمكن أن يكون من خلال منديل أو وشاح.

وألمح دي بلاسيو إلى إمكانية أن يكون هناك نقص في الأقنعة الطبية، وقال في مؤتمر صحفي ليل الخميس: "لا نريدكم أن تستخدموا الأقنعة التي تحتاجها الطواقم الطبية ومقدمي الرعاية، فليس من المؤكد أن تكون هذه الأقنعة متاحة بكميات كافية.