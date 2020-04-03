اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 08:40 م
خالد صلاح
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أردوغان: تركيا تفرض حظر تجول على الشبان وتغلق 31 مدينة لاحتواء تفشى كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:03 م
أردوغان: تركيا تفرض حظر تجول على الشبان وتغلق 31 مدينة لاحتواء تفشى كورونا رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
اسطنبول (رويترز)

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 قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن تركيا فرضت حظر تجول جزئيا على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما يبدأ سريانه من منتصف الليل اليوم الجمعة فى إطار إجراءات لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

 

وقال أردوغان إن أنقرة قررت أيضا إغلاق 31 مدينة أمام حركة المركبات باستثناء الإمدادات الحيوية، بهدف احتواء التفشي، مضيفا أن ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا فى الأماكن المزدحمة.

 

وفى مارس ، أمرت تركيا المسنين ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة بالبقاء فى منازلهم.

 

 


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