اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 06:39 م
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6 أشهر سجنا لرجل سعل فى وجه شرطى بريطانى

الخميس، 02 أبريل 2020 05:15 م
6 أشهر سجنا لرجل سعل فى وجه شرطى بريطانى تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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قالت الشرطة البريطانية، إنه تم الحكم على رجل سعل فى وجه شرطى مهددا إياه بإصابته بفيروس كورونا، بالسجن 6 أشهر.

ووفقا لبيان الشرطة، حكم على آدم لويس 55 عاما بموجب قانون محدد مخصص للاعتداءات على عمال الطوارئ دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2018 ويحمل عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 12 شهرا.

وبعد محاولته فتح أبواب سيارات في وسط لندن على ما يبدو، حاول شرطي توقيفه وتفتيشه، وإثر ذلك، كسر لويس زجاجة نبيذ كان يضعها على الأرض ثم هدد الشرطي شفهيا.

وقال قبل السعال في وجه الشرطى: "أنا مصاب بكوفيد 19 وسأسعل في وجهك وسأنقل العدوى إليك".

وأوقف لويس ومثل أمام محكمة في ويستمنستر، الأربعاء، وقالت المسؤولة في الشرطة، هيلين هاربر: "رغم أن هذا النوع من الاعتداءات نادر لحسن الحظ، فإن هذا الحادث كان فظيعا، وإذا واجهنا هذا النوع من السلوك غير المقبول سنكون صارمين في ردنا".

وأضافت: "آمل بأن تحمل العقوبة اليوم رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع اعتداءات مماثلة".  


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