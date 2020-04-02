3 حالات وفاة جديدة خلال ساعتين في إسرائيل بسبب كورونا

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 6211 إصابة بينها 95 خطيرة، وارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 31، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه وفقا لمعطيات الصحة الإسرائيلية، تم تسجيل 9 حالات وفاة، خلال أقل من 24 ساعة، بينما شخص 501 مصاب بالفيروس، علما أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة خلال أقل من أسبوعين. وبموجب التقارير الطبية، فإن جميع الوفيات عانت من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تسبب إصابتها بالفيروس تدهور وضعها الصحي، وإخضاعها للعلاج المكثف والتنفسي.

وكان مصدر حكومى إسرائيلى، كشف عن إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الخميس، ونقلت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية عن المصدر قوله: "تم تشخيص وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا".

ونقلت وكالة سبوتنك أن المصدر قال ، "سيواصل الوزير ليتسمان الحفاظ على جدول أعمال منتظم من منزله، وفقا للتوصيات الطبية"، وأضاف المصدر بأن "جميع الأشخاص الذين التقوا به في الأسبوعين الماضيين سيتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها.