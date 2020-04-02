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يوروستات: إيطاليا معقل المعمرين فى أوروبا

الخميس، 02 أبريل 2020 02:24 م
يوروستات: إيطاليا معقل المعمرين فى أوروبا يوروستات
كتبت فاطمة شوقى

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أفادت إحصاءات نشرتها اليوم "يوروستات" مكتب الإحصاء الأوروبى، أن الإيطاليين هم أطول الشعوب عمرا على المستوى الأوروبي، حيث تصل نسبة المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 65 عامًا نسبة 22.8% من تعداد السكان، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الفئة العمرية تعتبر الأكثر تعرضًا لأعراض خطيرة في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو أحد العوامل التي سجلت بموجبها ايطاليا الرقم الاكبر على المستوى العالمي من حيث عدد الوفيات جراء هذه الجائحة.

 

وتأتي اليونان في المرتبة الثانية، حيث تبلغ نسبة مواطنيها فوق الـ65 عاما  22%،  وهي نسبة أعلى قليلاً من البرتغال وفنلندا  (21.8% لكل منهما)، وقد سجلت أدنى معدلات لهذه الفئة العمرية بالنسبة لتعداد السكان في أيرلندا حيث بلغت 14.1%، وبعدها ولوكسمبورج  14.4%.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيطاليا أكثر الدول التى ينتشر بها وباء كورونا ، و قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن عديد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، قد تجاوز الـ13 ألفاً، وأضاف رئيس هيئة الدفاع المدني انجيلو بوريللي، في الندوة الصحافية اليومية للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "في الساعات الـ24 الماضية فقد 727 شخصا حياتهم، بما مجموعه 13155 حالة وفاة منذ بداية الطوارئ، الناجمة عن تفشي كوفيد 19.

 

ووفقا للبيانات الصادرة عن الحماية المدنية  فقد تم في المجموع، شفاء 16847 شخصاً، أي بزيادة بمقدار 1118، وأنه توجد حاليًا 80572 حالة إيجابية (+2937) منهم 48134 شخصًا في الحجر المنزلي”، بينما تم نقل 28403 إلى المستشفى لظهور أعراض (كوفيد 19) عليهم.

 

وخلص المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا، إلى القول إن 4035 من المصابين يخضعون للعناية المركزة، وبزيادة بحاصل 12 حالة مقارنة بأمس، في حين أن المجموع الإجمالي للحالات منذ بداية حالة الطوارئ في إيطاليا بلغ 110574.


ايطاليا

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corona news

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