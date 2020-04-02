وكالة الكوارث الأمريكية تطلب 100 ألف كيس موتى لارتفاع عدد ضحايا كورونا

طلبت وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية، من وزارة الدفاع 100 ألف كيس موتى مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بحسب البنتاجون.

ونقلا عن "العربية" توقع خبراء البيت الأبيض، ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى ما بين 100 و240 ألفا رغم جهود الاحتواء. وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن أكثر من 5100 وفاة.

وقال البنتاجون، إن جهاز لوجستيات الدفاع ينظر في طلب "الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ"، وصرح المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل مايك اندروز أن الجهاز "يستجيب حالياً لجهود التخطيط الحكيمة للوكالة الفيدرالية للحصول على 100 ألف كيس موتى" لمواجهة الوضع.

ومع ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، خاصة في مدينة نيويورك، حذر الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، من أن البلاد ستشهد "أسبوعين مؤلمين للغاية".

فى غضون ذلك قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن الولايات المتحدة سجلت 213144 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 27043 حالة عن العدد السابق وإن عدد الوفيات زاد 910 حالات إلى 4513.