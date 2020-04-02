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وكالة الكوارث الأمريكية تطلب 100 ألف كيس موتى لارتفاع عدد ضحايا كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 07:49 م
وكالة الكوارث الأمريكية تطلب 100 ألف كيس موتى لارتفاع عدد ضحايا كورونا جثث كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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طلبت وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية، من وزارة الدفاع 100 ألف كيس موتى مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بحسب البنتاجون.

 

ونقلا عن "العربية" توقع خبراء البيت الأبيض، ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى ما بين 100 و240 ألفا رغم جهود الاحتواء. وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن أكثر من 5100 وفاة.

 

 

وقال البنتاجون، إن جهاز لوجستيات الدفاع ينظر في طلب "الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ"، وصرح المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل مايك اندروز أن الجهاز "يستجيب حالياً لجهود التخطيط الحكيمة للوكالة الفيدرالية للحصول على 100 ألف كيس موتى" لمواجهة الوضع.

 

ومع ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، خاصة في مدينة نيويورك، حذر الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، من أن البلاد ستشهد "أسبوعين مؤلمين للغاية".

 

 

فى غضون ذلك  قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن الولايات المتحدة سجلت 213144 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 27043 حالة عن العدد السابق وإن عدد الوفيات زاد 910 حالات إلى 4513.
 
 
ومن جهة اخرى قال جون روتنر رئيس منطقة "جراند إيست" الفرنسية، إن هناك منافسة شرسة وغير عادلة بين الدول على شراء المعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وإن فرنسا مثلها مثل أى بلد آخر تعقد اتفاقيات مع الشركات الصينية لشراء الأقنعة، "لكن بمجرد وصول هذه الطلبيات من المصنع إلى صالات المطارات الصينية وقبل تصديرها وخروجها من الصين يقوم التجار الأمريكيين بشرائها بأسعار أكثر من القيمة الأصلية لها".

 


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