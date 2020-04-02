اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 03:33 م
خالد صلاح
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وفيات كورونا فى بريطانيا ترتفع 24% فى يوم

الخميس، 02 أبريل 2020 03:26 م
وفيات كورونا فى بريطانيا ترتفع 24% فى يوم محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى بريطانيا بنسبة 24 % إلى 2921 منذ أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة إنه حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس، تم اختبار 163194 شخصا كانت نتائج 33718 منهم إيجابية.

وقالت وزارة الصحة "من بين الذين دخلوا المستشفى في المملكة المتحدة والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا توفي 2921 للأسف".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وعد بزيادة الفحوص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا بعد أن تعرضت حكومته لانتقادات لبطئها، بالمقارنة بحكومات أوروبية أخرى، في فحص العاملين بالقطاع الصحي الذين يقفون في الصفوف الأولى للمواجهة وباقي أفراد الشعب.

وانتهجت بريطانيا في بادئ الأمر سياسة أكثر تحفظا بكثير تجاه تفشي الوباء لكنها غيرت مسارها بعد أن أظهرت نماذج حسابية أن الفيروس قد يودي بحياة ربع مليون شخص.

وفرض جونسون إجراءات أكثر صرامة فأغلق فعليا خامس أكبر اقتصاد في العالم لكن الحكومة واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب قلة عدد أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في البلاد وقلة أعداد من يجرى فحصهم.

 


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