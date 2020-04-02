اليوم السابع
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وزير الصناعة والتجارة السودانى يقرر وقف استيراد السيارات الصغيرة

الخميس، 02 أبريل 2020 06:00 ص
وزير الصناعة والتجارة السودانى يقرر وقف استيراد السيارات الصغيرة مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السوداني
الخرطوم أ ش أ

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أصدر مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السوداني، الأربعاء، قرارا وزاريا قضى بوقف استيراد السيارات الصغيرة، لمدة ستة أشهر على أن يتم تجديد القرار إذا لزم الأمر، واستثنى القرار السيارات التى تم شحنها أو سيتم شحنها قبل العاشر من أبريل الجاري.

وقال محمد على عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني، إن هذا القرار أتى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك.

وأوضح أن السيارات التى دخلت السودان خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، بلغ عددها حوالى 220 ألف سيارة، مما يعادل استيراد 10 سنوات ماضية من السيارات التى دخلت البلاد فى الأحوال العادية.

وأضاف أن هناك أعدادا متزايدة بصورة متسارعة لاستيراد السيارت، مما يشكل عبئا إضافيا على الدولة سواء فى استهلاك الوقود أو قطع الغيار أو الازدحام المرورى أو الضغط على الطرق القومية والجسور، لافتا إلى أنه ستتم مراجعة وتقييم القرار بعد ستة أشهر من تنفيذه.

 


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