اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 02:37 م
خالد صلاح
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وزير الصحة العراقى يؤكد خلو بلاده من فيروس كورونا نهاية الشهر المقبل

الخميس، 02 أبريل 2020 01:35 م
وزير الصحة العراقى يؤكد خلو بلاده من فيروس كورونا نهاية الشهر المقبل اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
بغداد (أ ش أ)

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أكد وزير الصحة والبيئة العراقى جعفر علاوى، اليوم الخميس، أن "العراق سيكون خاليًا من فيروس كورونا نهاية الشهر المقبل، وشدد علاوى - وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - على أن الالتزام الكامل بمقررات خلية الأزمة من عدم التجول والبقاء في المنازل وخاصة خلال العشرة أيام المقبلة ستكون حاسمة في هذا الأمر.

وأوضح أن حسم الانتهاء من فيروس كورونا، من عدمه سيكون من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية وخاصة للعشر أيام المقبلة.

وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اعتبر أن أرقام الإصابات بكورونا فى العراق معقولة، مشيرا إلى أن الوضع الصحى فى العراق جيد.

وقال عبد المهدى - فى الاجتماع الثانى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء أمس الأربعاء، إن :"الوضع الصحى فى العراق جيد، وأرقام الاصابات بكورونا معقولة"، مبينا "اننا قد نشهد ازديادا فى الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "من المصلحة الكشف عن المصاب بكورونا قبل تطوره وانتشاره"، لافتا إلى وجود تعاون كبير من البرلمان لتغطية الحاجة فى مواجهة كورونا.

وتابع "نعمل على توفير جميع متطلبات المواطنين فى ظل الأزمة الراهنة"، مشيرا إلى "اننا نعمل أيضا على اتخاذ قرارات عملية لخدمة الشعب فى ظل الظروف الصعبة".

يشار إلى أن وزير الصحة والبيئة العراقى جعفر علاوى، أكد أن حظر التجوال قد يمتد مرة أخرى فى البلاد، و من الممكن تجاوز الأزمة خلال مدة قد لا تزيد على الشهر إذا ما شهد التزاماً شعبياً تاماً ، والبلاد ممكن أن تكون أمام انهيار تام وإعلان حالة طوارئ في حال إصرار بعض الشرائح الاجتماعية على عدم الالتزام بحضر التجوال الوقائى.

وقال علاوي في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، إن المخصصات التي تحت تصرف خلية الازمة كافية تماماً ونواجه عقبة دعم العوائل المتعففة ، والجهود المجتمعية التي تبذل كبيرة.

وأكد أن الوزارة اعتمدت على أطباء عراقيين سبق أن تم تأهيلهم للتعامل مع وباء انفلاونزا الخنازير، مضيفا و تلقينا دعماً لا ينسى من الصين، بكوادر طبية، ومعدات، واستشارات، واجهزة صحية، و منظومة اتصالات فائقة التطور من تصنيع شركة هواوي ، التي ستربط المحافظات العراقية بالعاصمة وتربط غرف العمليات مع المستشفيات في الغرب.

كما بحث وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور جعفر صادق علاوي مع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم إسماعيل أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الاقليمي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد والعالم ومواجهة المرض والوقاية منه وعلاج المصابين.

 

وشدد علاوي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، على أهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة وخلية الازمة في لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 كغلق الحدود وحظر التجوال والحجر الصحي وتخصيص المستشفيات الخاصة بالحجر والعلاج.
وأشاد علاوي بالتعاون الذي ابدته منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الاقليمي في بلاده والدول الصديقة، فضلا عن المرجعيات الدينية كافة والمؤسسات الحكومية العراقية التنفيذية والتشريعية والقوات الامنية وكوادر وزارة الصحة والبيئة والمواطنين.

 


العراق

الصحه العراقيه

فيروس كورونا

كورونا

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