وزير الصحة البريطانى: إذا لم نقم بالإغلاق فعدد وفيات كورونا سيصل إلى نصف مليون

كتب سمير حسنى

قال مات هانكوك وزير الصحة البريطانى، اليوم الخميس، إذا لم نقم بالإغلاق فإن عدد وفيات كورونا سيصل إلى نصف مليون، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل، وكان أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إصابته بكورونا ومشيرا إلى أنه سيقوم بعزل نفسه فى المنزل.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، وضع وزيري العدل والصحة، فى الحجر الطبى بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء إصابته بالفيروس.

فيما أعلنت شبكة بى بى سى البريطانية، إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا، وأعلن داونينج ستريت أن رئيس الوزراء عاني من أعراض طفيفة أمس ليعلن اليوم إصابته بالفيروس التاجى المستجد.

وعلى الجانب الآخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرا المالية والصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

يذكرأن، أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.